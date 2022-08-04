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Задачи НАТО: поддерживать Украину и не допустить распространения войны - Столтенберг

Киев • УНН

 • 141312 просмотра

КИЕВ. 4 августа. УНН. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что во время российской агрессии против Украины одной из задач Североатлантического альянса является поддержка Киева. Об этом он сказал во время выступления на норвежском острове Утея, информирует УНН.

Цитата

«Президент путин напал на целую ни в чем не повинную страну с применением военной силы для достижения своих политических целей. В этом конфликте у НАТО есть две задачи: поддерживать Украину, и не допустить перерастания конфликта в полномасштабную войну между НАТО и россией. Мы поддерживаем право Украины на самооборону. Это право закреплено интернациональным правом. Украинский народ проявил большое мужество на протяжении всей войны», - заявил он.

Детали

По словам Столтенберга, страны-члены НАТО имеют моральный долг поддерживать Украину и граждан.

«Они являются независимой страной с более чем 40 миллионами людей, которые неоправданно подвергаются жестокой захватнической войне. Мы видим военные действия, нападения на гражданское население и разрушения, которых не было со времен Второй мировой войны. Мы не можем быть безразличными к этому, но также в наших собственных интересах, чтобы президент путин не добился успеха в своих амбициях в Украине», - заверил он.

Генсек НАТО добавил, что цену, которую платит Запад за последствия российской агрессии против Украины, нельзя сравнивать с ценой, которую каждый день платит сама Украина.

«Мы платим цену за поддержку Украины. За военную, гуманитарную и финансовую поддержку. За санкции, приведшие к росту инфляции и росту цен в наших странах. Но помните – цена, которую мы платим, может измеряться деньгами. Цена, которую платит Украина, измеряется человеческими жизнями, ежедневно сотни убитых и раненых. То, что мы видим сейчас, — это жестокая и кровавая война на истощение. Украинцы показали умение наносить ответные удары и возвращать территории, планируют контрнаступление на юге. Вторая задача НАТО – не допустить распространения войны», – резюмировал он.

Дополнение 

Лидеры стран НАТО на саммите в Мадриде позже на этой неделе согласуют усиленный комплексный пакет помощи для Украины, что, в частности, касается защищенной связи, системы защиты от дронов и горючего. 

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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