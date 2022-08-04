Задачи НАТО: поддерживать Украину и не допустить распространения войны - Столтенберг

Цитата

«Президент путин напал на целую ни в чем не повинную страну с применением военной силы для достижения своих политических целей. В этом конфликте у НАТО есть две задачи: поддерживать Украину, и не допустить перерастания конфликта в полномасштабную войну между НАТО и россией. Мы поддерживаем право Украины на самооборону. Это право закреплено интернациональным правом. Украинский народ проявил большое мужество на протяжении всей войны», - заявил он.

Детали

По словам Столтенберга, страны-члены НАТО имеют моральный долг поддерживать Украину и граждан.

«Они являются независимой страной с более чем 40 миллионами людей, которые неоправданно подвергаются жестокой захватнической войне. Мы видим военные действия, нападения на гражданское население и разрушения, которых не было со времен Второй мировой войны. Мы не можем быть безразличными к этому, но также в наших собственных интересах, чтобы президент путин не добился успеха в своих амбициях в Украине», - заверил он.

Генсек НАТО добавил, что цену, которую платит Запад за последствия российской агрессии против Украины, нельзя сравнивать с ценой, которую каждый день платит сама Украина.

«Мы платим цену за поддержку Украины. За военную, гуманитарную и финансовую поддержку. За санкции, приведшие к росту инфляции и росту цен в наших странах. Но помните – цена, которую мы платим, может измеряться деньгами. Цена, которую платит Украина, измеряется человеческими жизнями, ежедневно сотни убитых и раненых. То, что мы видим сейчас, — это жестокая и кровавая война на истощение. Украинцы показали умение наносить ответные удары и возвращать территории, планируют контрнаступление на юге. Вторая задача НАТО – не допустить распространения войны», – резюмировал он.

Дополнение

Лидеры стран НАТО на саммите в Мадриде позже на этой неделе согласуют усиленный комплексный пакет помощи для Украины, что, в частности, касается защищенной связи, системы защиты от дронов и горючего.