Україні потрібно й надалі надавати військову підтримку, допоки рф не припинить війну - Джонсон
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що Україні потрібно й надалі надавати військову підтримку та економічну допомогу, допоки росія не припинить повномасштабну війну. Про це він заявив під час онлайн-виступу на саміті Кримської платформи, передає УНН.
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«Ми ніколи не визнаємо російської анексії Криму або будь-якої іншої частини української території. Перед обличчям путінського нападу ми маємо й далі надавати українським друзям всю військову підтримку, гуманітарну, економічну, дипломатичну допомогу, допоки росія не припинить цю жахливу війну й не забере свої сили з усієї без винятку території України», - сказав Джонсон.
Деталі
Окрім того, Джонсон заявив, що російський диктатор володимир путін планує напад на нові частини України та хоче зробити з нею те, що й з Кримом.
«путін планує напад ще на нові частини України, він хоче всю Україну. Хоче зробити з нею те саме, що зробив з Кримом. Він готує анексію, готує більше фальшивих референдумів», - зазначив Джонсон.
Доповнення
США, найімовірніше, надають Україні більше зброї, ніж оголошують це публічно. Таку думку висунули американські експерти Майкл Вайсс та Джеймс Раштон.
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