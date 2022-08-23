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США можуть постачати Україні більше зброї, ніж оголошують публічно – Politico

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. США, найімовірніше, надають Україні більше зброї, ніж оголошують це публічно. Таку думку висунули американські експерти Майкл Вайсс та Джеймс Раштон, пише УНН із посиланням на Politico.

США можуть постачати Україні більше зброї, ніж оголошують публічно – Politico

Цитата

"У Вашингтоні ходять чутки, що Сполучені Штати надали Україні більше зброї, ніж публічно оголосила адміністрація", - ідеться у повідомленні.

Деталі

На думку експертів, про це свідчить ураження Збройними силами України російських цілей у Криму, які розташовані на далекій відстані від лінії фронту.

Як зазначили, нещодавно високопоставлений представник Пентагону заявив про передачу Україні високошвидкісних протирадіолокаційних ракет HARM, здатних вражати системи ППО.

Він повідомив, що раніше США анонсували надання Києву можливостей щодо протидії радарам, проте не конкретизували, про що саме йдеться.

Вайс та Раштон також вважають, що США таємно відправили в Україну оперативно-тактичний ракетний комплекс ATACMS.

Крім того, відомо, що США надаватимуть Україні високоточні боєприпаси Excalibur у межах оголошеного 19 серпня пакету військової допомоги вартістю 775 млн доларів, хоча адміністрація не заявляла про це публічно. Також наголошується, що останній пакет не обмежується тим, що зазначено у переліку.

Додамо

За даними Пентагону, армія США готова укласти контракт на постачання для України більш далекобійних та потужних дронів-камікадзе.

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