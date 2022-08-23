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США могут поставлять Украине больше оружия, чем объявляют публично – Politico

Киев • УНН

 • 98497 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. США, вероятнее всего, предоставляют Украине больше оружия, чем объявляют это публично. Такое мнение выдвинули американские эксперты Майкл Вайсс и Джеймс Раштон, пишет УНН со ссылкой на Politico.

США могут поставлять Украине больше оружия, чем объявляют публично – Politico

Цитата

"В Вашингтоне ходят слухи, что Соединенные Штаты предоставили Украине больше оружия, чем публично объявила администрация", - говорится в сообщении.

Детали

По мнению экспертов, об этом свидетельствует поражение Вооруженными силами Украины российских целей в Крыму, которые расположены на дальнем расстоянии от линии фронта.

Как отметили, недавно высокопоставленный представитель Пентагона заявил о передаче Украине высокоскоростных противорадиолокационных ракет HARM, способных поражать системы ПВО.

Он сообщил, что ранее США анонсировали предоставление Киеву возможностей по противодействию радарам, однако не конкретизировали, о чем именно идет речь.

Вайс и Раштон также считают, что США тайно отправили в Украину оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS.

Кроме того, известно, что США будут предоставлять Украине высокоточные боеприпасы Excalibur в рамках объявленного 19 августа пакета военной помощи стоимостью 775 млн долларов, хотя администрация не заявляла об этом публично. Также отмечается, что последний пакет не ограничивается тем, что указано в списке.

Добавим

По данным Пентагона, армия США готова заключить контракт на поставку для Украины более дальнобойных и мощных дронов-камикадзе.

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