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США готовы поставлять Украине дроны-камикадзе Switchblade 600 с боеголовкой от Javelin

Киев • УНН

 • 148193 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. По данным Пентагона, армия США готова заключить контракт на поставку для Украины более дальнобойных и мощных дронов-камикадзе, передает УНН со ссылкой на Defense News.

США готовы поставлять Украине дроны-камикадзе Switchblade 600 с боеголовкой от Javelin

Детали

Контракт на исследования и разработки для 10 беспилотников Switchblade 600, сделанных AeroVironment, ожидается в течение следующих 30 дней, сообщила пресс-секретарь Пентагона Джессика Максвелл в электронном письме Defense News.

Пентагон уже отправил Украине несколько вариантов Switchblade 300 меньшего радиуса действия и Phoenix Ghost. Но наблюдатели говорят, что противотанковая боевая нагрузка Switchblade 600 и более длительным временем пребывания в воздухе, стала бы еще лучшим инструментом для выявления и нанесения ударов по российским войскам и технике во время ожидаемого контрнаступления Украины в районе Херсона.

По словам производителя, вариант Switchblade 300 весит 2,5 кг, может пролететь 10 километров и находиться в воздухе 15 минут, а версия Switchblade 600 может пролететь 40 километров и находиться в воздухе 40 минут.

Пока неясно, когда Switchblade 600 прибудет в Украину.

Отчасти задержка с доставкой Switchblade 600 в Украину состоит в том, что он все еще находится на стадии прототипа и должен пройти испытание и оценку.

Между тем, Пентагон пообещал на прошлой неделе отправить Украине произведенный Insitu ScanEagle, долговечный маловысотный разведывательный беспилотник, предназначенный для помощи в наведении цели украинской артиллерии.

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