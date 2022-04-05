США відправлять в Україну безпілотники з протитанковою боєголовкою – голова Пентагону
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Сполучені Штати якнайшвидше відправлять варіант безпілотника Switchblade із протитанковою боєголовкою в Україну, заявив у вівторок міністр оборони США Ллойд Остін. Про це пише Bloomberg , передає УНН.
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"Switchblade 600 і 300 будуть рухатися настільки швидко, наскільки це можливо", - сказав Остін на слуханнях у комітеті Палати представників збройних сил.
Деталі
Switchblade є частиною смертоносної військової допомоги Україні на суму 300 мільйонів доларів, оголошеної Пентагоном у п'ятницю ввечері.
Контекст
Білий дім заявив 16 березня, що поставить 100 безпілотників Switchblade у рамках пакету зброї та спорядження вартістю 800 мільйонів доларів, взятих із запасів США.
Switchblade 300 масою 2,5 кг, призначений для атаки особового складу та легких транспортних засобів. Згідно виробником AeroVironment Inc., вони можуть пролетіти близько 10 кілометрів і зависати над метою приблизно 15 хвилин.
Новіша модель дрону Switchblade 600, вироблена каліфорнійською компанією Simi Valley, може пролетіти понад 39 кілометрів і перебувати в повітрі 40 хвилин, перш ніж атакувати протитанковою боєголовкою. Оператор дрону використовує планшетну систему управління вогнем з сенсорним екраном і можливістю вручну пілотувати ракету, що барражує.
Додамо
Рання версія безпілотника-бомбардувальника знаходилася на озброєнні американських спецназівців з того часу, як у 2010 році була таємно відправлена до Афганістану для використання проти талібів. Армійські чиновники описали його її "літаючий дробовик".