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США готові постачати Україні дрони-камікадзе Switchblade 600 з боєголовкою від Javelin

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 серпня. УНН. За даними Пентагону, армія США готова укласти контракт на постачання для України більш далекобійних і потужних дронів-камікадзе, передає УНН з посиланням на Defense News.

США готові постачати Україні дрони-камікадзе Switchblade 600 з боєголовкою від Javelin

Деталі

Контракт на дослідження і розробки для 10 безпілотників Switchblade 600, зроблених AeroVironment, очікується протягом наступних 30 днів, повідомила прессекретар Пентагону Джесіка Максвелл в електронному листі Defense News.

Пентагон вже відправив Україні кілька варіантів Switchblade 300 меншого радіусу дії та Phoenix Ghost. Але спостерігачі кажуть, що протитанкове бойове навантаження Switchblade 600 і тривалішим часом перебування в повітрі, стало б ще кращим інструментом для виявлення та завдання ударів по російських військах і техніці під час очікуваного контрнаступу України в районі Херсона.

За словами виробника, варіант Switchblade 300 важить 2,5 кг, може пролетіти 10 кілометрів і перебувати у повітрі 15 хвилин, а версія Switchblade 600 може пролетіти 40 кілометрів і перебувати у повітрі 40 хвилин.

Поки що неясно, коли Switchblade 600 прибуде до України.

Частково затримка з доставкою Switchblade 600 в Україну полягає в тому, що він все ще перебуває на стадії прототипу та має пройти випробування та оцінку.

Тим часом, Пентагон пообіцяв минулого тижня відправити Україні вироблений Insitu ScanEagle, довговічний маловисотний розвідувальний безпілотник, призначений для допомоги в наведенні на мету української артилерії.

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