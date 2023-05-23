Нужны истребители F-16 и больше боеприпасов: о чем Залужный говорил с командующим сил НАТО в Европе
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поговорил с главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи. Ключевыми темами диалога стали истребители F-16 и увеличение количества боеприпасов, передает УНН.
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"Необходимость усиления противовоздушной обороны, в том числе с помощью истребителей F-16, и увеличение количества боеприпасов - были ключевыми темами нашего диалога", - написал Залужный.
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Кроме того, по словам главнокомандующего ВСУ, обсудили важность продолжения совместной работы по обслуживанию и ремонту военной техники.
"...рассказал о количественном и качественном составе нашего войска и об инициативе усиления украинской морской пехоты за счет создания новых бригад. Договорились с генералом Каволи и в дальнейшем активно взаимодействовать для укрепления обороноспособности Украины", - резюмировал Залужный.
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Напомним
Министр ВВС США Фрэнк Кендалл заявил, что для доставки истребителей F-16 в Украину понадобится "в лучшем случае несколько месяцев".