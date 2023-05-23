Потрібні винищувачі F-16 та більше боєприпасів: про що Залужний говорив із командувачем сил НАТО в Європі
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний поговорив з головнокомандувачем Обʼєднаних збройних Сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі. Ключовими темами діалог стали винищувачі F-16 та збільшення кількості боєприпасів, передає УНН.
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"Необхідність посилення протиповітряної оборони, в тому числі за допомогою винищувачів F-16, та збільшення кількості боєприпасів - були ключовими темами нашого діалогу", - написав Залужний.
Додамо
Крім того, за словами головнокомандувача ЗСУ, обговорили важливість продовження спільної роботи щодо обслуговування та ремонту військової техніки.
"... розповів про кількісний та якісний склад нашого війська і про ініціативу посилення української морської піхоти за рахунок створення нових бригад. Домовилися з генералом Каволі і надалі активно взаємодіяти задля зміцнення обороноздатності України", - резюмував Залужний.
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Нагадаємо
Міністр ВПС США Френк Кендалл заявив, що для доставлення винищувачів F-16 в Україну знадобиться "у кращому випадку кілька місяців".