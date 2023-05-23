Безпілотники-розвідники, антидронні системи та радар для ППО: Україна отримала новий пакет військової допомоги від Німеччини
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. Україна отримала новий пакет військової допомоги від Німеччини. Як зазначено на сторінці уряду Німеччини, у новому пакеті - безпілотники-розвідники, антидронні системи та радар для ППО, передає УНН.
Деталі
В уряді Німеччини також повідомили деталі нового пакету військової допомоги:
- радіолокаційну систему повітряного огляду TRML-4D;
- два броньовані мостоукладачі Biber;
- 54 безпілотники-розвідники Vector;
- 8 антидронних систем;
- 17 великовантажних автомобілів;
- 7 причепів;
- 34 пікапи;
- 8 вантажівок Zetros.
Нагадаємо
США надасть Україні новий пакет військової допомоги на суму 375 млн доларів.