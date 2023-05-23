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Безпілотники-розвідники, антидронні системи та радар для ППО: Україна отримала новий пакет військової допомоги від Німеччини

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 травня. УНН. Україна отримала новий пакет військової допомоги від Німеччини. Як зазначено на сторінці уряду Німеччини, у новому пакеті - безпілотники-розвідники, антидронні системи та радар для ППО, передає УНН.

Деталі

В уряді Німеччини також повідомили деталі нового пакету військової допомоги:

- радіолокаційну систему повітряного огляду TRML-4D;
- два броньовані мостоукладачі Biber;
- 54 безпілотники-розвідники Vector;
- 8 антидронних систем;
- 17 великовантажних автомобілів;
- 7 причепів;
- 34 пікапи;
- 8 вантажівок Zetros.

Нагадаємо

США надасть Україні новий пакет військової допомоги на суму 375 млн доларів.

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