Беспилотники-разведчики, антидронные системы и радар для ПВО: Украина получила новый пакет военной помощи от Германии
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. Украина получила новый пакет военной помощи от Германии. Как указано на странице правительства Германии, в новом пакете - беспилотники-разведчики, антидронные системы и радар для ПВО, передает УНН.
Детали
В правительстве Германии также сообщили детали нового пакета военной помощи:
- радиолокационную систему воздушного обзора TRML-4D;
- два бронированных мостоукладчика Biber;
- 54 беспилотника-разведчика Vector;
- 8 антидронных систем;
- 17 большегрузных автомобилей;
- 7 прицепов;
- 34 пикапа;
- 8 грузовиков Zetros.
Напомним
США предоставит Украине новый пакет военной помощи на сумму 375 млн долларов.