Нужна политика еще большей энергетической независимости Европы от рф - Зеленский

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«россия использует экономический террор, давит ценовым кризисом и бедностью, чтобы ослабить Европу именно тогда, когда нужна полная ее сила для защиты от террора на войне, которую россия ведет уже более полугода. Полномасштабная война! В общей сложности ее вмешательству – уже восемь лет», - сказал Зеленский.

Детали

По его словам, именно на это сейчас работает российское государство, его должностные лица и компании – такие, как «Газпром».

«На создание кризисов и на то, чтобы кризисы перешли в катастрофы. Прямо сейчас россия сжигает вблизи с границей Финляндии газа минимум на 10 миллионов евро каждый день. Сжигается газ, который должен поступать немецким и другим европейским потребителям. россия не может остановить его добычу, не хочет отправлять европейцам, потому что заинтересована в кризисе, и нет других покупателей. Так что просто сжигает этот газ. Так же, как они сжигают наших людей», - рассказал Зеленский.

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Он отметил, что нормальный рыночный игрок уже поставил бы свободный объем газа на рынок. Государство-террорист делает все, чтобы на рынке оказалось меньше газа по самой высокой цене, что влечет рост других цен. И это все – часть российской гибридной агрессии против всех людей, против всей объединенной Европы.

«россия хочет, чтобы Европа закрыла глаза на войну, и ради этого провоцирует внутренний хаос в Европе. У нас россия хочет забрать свободу силой оружия, а у вас – этими кризисами, которые она создает и обостряет. россия желает вынудить вас отрешиться от европейских ценностей. Вот корректный вывод из имеющихся фактов. И на основе этого вывода требуется корректная политика. Политика еще большего объединения, о чем сказал Премьер-министр сейчас, объединения в Европе ради нашей совместной защиты. Политика еще большей энергетической независимости Европы от россии. Политика еще больших санкций против россии», – сказал Зеленский.

Дополнение

Чешская Республика, председательствующая в Европейском союзе, объявила в пятницу, что созовет саммит ЕС по энергетическому кризису «в кратчайшие сроки».