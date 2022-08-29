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Потрібна політика ще більшої енергетичної незалежності Європи від рф – Зеленський

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що потрібна політика ще більшої енергетичної незалежності Європи від росії та політика ще більших санкцій проти рф. Про це він сказав під час виступу на конференції «Шельфу північних морів», передає УНН.

Потрібна політика ще більшої енергетичної незалежності Європи від рф – Зеленський

Цитата

«росія використовує економічний терор, тисне ціновою кризою й бідністю, щоб послабити Європу саме тоді, коли потрібна повна її сила для захисту від терору на війні, яку росія веде вже понад пів року. Повномасштабної війни! А загалом її втручанню – уже вісім років», - сказав Зеленський.

Деталі

За його словами, саме на це зараз працює російська держава, її посадовці та компанії – такі, як «Газпром».

«На створення криз і на те, щоб кризи перейшли в катастрофи. Просто зараз Росія спалює поблизу з кордоном Фінляндії газу мінімум на 10 мільйонів євро щодня. Спалюється газ, який мав би надходити німецьким та іншим європейським споживачам. Росія не може зупинити його видобуток, не хоче відправляти європейцям, бо зацікавлена в кризі, і не має інших покупців. Тож просто спалює цей газ. Так само, як вони спалюють наших людей», - розповів Зеленський.

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Він зазначив, що нормальний ринковий гравець уже поставив би вільний обсяг газу на ринок. Держава-терорист робить усе, щоб на ринку опинилось якнайменше газу за якнайвищою ціною, що тягне зростання інших цін. І це все – частина російської гібридної агресії проти всіх людей, проти всієї об’єднаної Європи.

«Росія хоче, щоб Європа заплющила очі на війну, і заради цього провокує внутрішній хаос у Європі. У нас Росія хоче забрати свободу силою зброї, а у вас – цими кризами, які вона створює та загострює. Росія хоче змусити вас відмовитися від європейських цінностей. Ось коректний висновок із наявних фактів. І на основі цього висновку потрібна коректна політика. Політика ще більшого об’єднання, про що сказав Прем’єр-міністр зараз, обʼєднання у Європі заради нашого спільного захисту. Політика ще більшої енергетичної незалежності Європи від Росії. Політика ще більших санкцій проти Росії», - сказав Зеленський.

Доповнення

Чеська Республіка, яка головує в Європейському союзі, оголосила в п'ятницю, що зкличе саміт ЄС з енергетичної кризи «в найкоротші терміни».

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