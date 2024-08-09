Потребление электричества растет из-за жары на юге, украинцев призывают к экономии

Потребление электроэнергии растет из-за жары в южных областях, и хотя отключения сегодня не прогнозируются, стоит в период жары потреблять электроэнергию экономно в течение всех суток, сообщили в НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.

Детали

"Из-за жаркой погоды в южных областях - потребление электроэнергии продолжает расти. Сегодня, 9 августа, по состоянию на 9:30, уровень потребления на 2,7% выше, чем в это же время вчера, 8 августа", - сообщили в компании.

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Вчера максимум потребления, как указано, был зафиксирован в вечерние часы. Он был на 2,2% выше, чем в предыдущие сутки.

"Применение мер ограничения сегодня не прогнозируется. О возможных изменениях - будет сообщено дополнительно", - отметили при этом в Укрэнерго.

И призвали, по возможности, в период жары потреблять электроэнергию экономно в течение всех суток.

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