Потребление электричества растет из-за жары на юге, украинцев призывают к экономии
Киев • УНН
НЭК 'Укрэнерго' сообщает о росте потребления электроэнергии на 2,7% из-за жары в южных областях. Компания не прогнозирует отключений, но призывает к экономному потреблению в течение суток.
Потребление электроэнергии растет из-за жары в южных областях, и хотя отключения сегодня не прогнозируются, стоит в период жары потреблять электроэнергию экономно в течение всех суток, сообщили в НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.
Детали
"Из-за жаркой погоды в южных областях - потребление электроэнергии продолжает расти. Сегодня, 9 августа, по состоянию на 9:30, уровень потребления на 2,7% выше, чем в это же время вчера, 8 августа", - сообщили в компании.
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Вчера максимум потребления, как указано, был зафиксирован в вечерние часы. Он был на 2,2% выше, чем в предыдущие сутки.
"Применение мер ограничения сегодня не прогнозируется. О возможных изменениях - будет сообщено дополнительно", - отметили при этом в Укрэнерго.
И призвали, по возможности, в период жары потреблять электроэнергию экономно в течение всех суток.
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