На западе Украины сегодня ожидаются дожди и грозы, местами град и шквалы. На остальной территории преимущественно без осадков. Температура днем 22-34°, теплее всего на юге, сообщили УНН в Укргидрометцентре.



Детали

По прогнозу синоптиков, в западных областях ночью местами небольшой дождь, днем умеренные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, на Закарпатье и в Карпатах местами значительные дожди; температура ночью 12-17°, днем 22-27° (в Карпатах ночью 9-14°, днем 16-21°).

На остальной территории без осадков, лишь днем в Житомирской и Винницкой областях местами кратковременный дождь; температура ночью 14-19°, днем 25-30°, в южной части ночью 19-24°, днем 29-34°.

Ветер преимущественно северо-восточный, 3-8 м/с.

В Киевской области

Без осадков.

Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.

Температура ночью 14-19°, днем 25-30°, в Киеве ночью 17-19°, днем 26-28°.