На западе Украины ожидаются дожди и грозы, местами град и шквалы. На остальной территории преимущественно без осадков. Температура ночью 12-24°, днем 22-34°, теплее всего на юге.
На западе Украины сегодня ожидаются дожди и грозы, местами град и шквалы. На остальной территории преимущественно без осадков. Температура днем 22-34°, теплее всего на юге, сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, в западных областях ночью местами небольшой дождь, днем умеренные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, на Закарпатье и в Карпатах местами значительные дожди; температура ночью 12-17°, днем 22-27° (в Карпатах ночью 9-14°, днем 16-21°).
На остальной территории без осадков, лишь днем в Житомирской и Винницкой областях местами кратковременный дождь; температура ночью 14-19°, днем 25-30°, в южной части ночью 19-24°, днем 29-34°.
Ветер преимущественно северо-восточный, 3-8 м/с.
В Киевской области
Без осадков.
Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.
Температура ночью 14-19°, днем 25-30°, в Киеве ночью 17-19°, днем 26-28°.