Отключений света не планируют, но 485 населенных пунктов без электричества - Минэнерго

В Украине сегодня отключений света не запланировано, вчера была аварийная поставка из Польши. В Донецкой области на подстанции после обстрела обнаружили обломки ракеты, в Днепропетровской области из-за боевых действий на подстанции было возгорание. Без электроснабжения 485 населенных пунктов. Об этом сообщили в Минэнерго, пишет УНН.

Генерация и потребление

"Сегодня отключения электроэнергии не планируются. Энергетики продолжают держать ситуацию в энергосистеме стабильной", - сообщили в Минэнерго.

За прошедшие сутки в часы вечернего пика (с 17:00 до 22:00) применялись графики ограничения потребления для промышленных потребителей и бизнеса.

"Энергоснабжение для бытовых потребителей и объектов критической инфраструктуры не ограничивалось. Также вчера привлекалось аварийное энергоснабжение из Польши", - указали в министерстве.

При этом призвали всех украинцев рационально и экономно использовать электроэнергию, особенно в пиковые часы - с 7:00 до 11:00 и с 17:00 до 22:00. Это, как сообщается, помогает стабильной работе энергосистемы.

Последствия обстрелов

Донецкая область: на одной из подстанций после обстрела обнаружены обломки ракеты. Вызвана ГСЧС, обломок убрали.

Днепропетровская область: в результате боевых действий на подстанции возникло возгорание. При этом выключались воздушные линии и обесточивались бытовые потребители. Возгорание ликвидировано.

Состояние сетей

Южный регион: из-за технологических нарушений обесточивалось оборудование на подстанции и бытовые потребители. Питание восстановлено.

Западный регион: на одном из энергетических объектов отключалось оборудование, обесточивались бытовые потребители и инфраструктура. Также на одной из подстанций отключалось оборудование, обесточивались бытовые потребители. Питание для всех потребителей восстановлено.

Чрезвычайные ситуации

Донецкая область: в результате вражеского обстрела территории одной из шахт возник пожар. Продукты горения в шахту не попали. На момент инцидента в шахте находились 8 работников, никто не пострадал. Пожар ликвидирован.

Обесточивание потребителей

За прошедшие сутки энергетики восстановили питание для 5592 потребителей, которые были обесточены в результате боевых действий.

Всего из-за боевых действий и технарушений на утро остаются без электроснабжения 485 населенных пунктов.

Ситуация на ЗАЭС

"Уровень воды в пруду-охладителе составляет 14,72 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции", - сообщили в Минэнерго.

Экспорт

Экспорта электроэнергии не происходит и не предвидится.