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Потребление алкоголя в россии бьет рекорды - ЦПД

Киев • УНН

 • 13439 просмотра

В 2024 году в рф продали 8,5 литра крепкого алкоголя на душу населения. Больше всего потребляют жители сахалина, чукотки, карелии, коми и магадана.

Потребление алкоголя в россии бьет рекорды - ЦПД

В россии рекордно выросло потребление алкоголя. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что за 2024 год в рф продали 8,5 литра крепкого алкоголя на душу населения, что является рекордным показателем за последние восемь лет.

Резкий рост потребления спиртного, по данным российской статистики, начался после полномасштабного вторжения в Украину

- указывают в ЦПД.

Там уточнили, что больше всего алкоголя потребляют жители сахалина, чукотки, карелии, коми и магадана - более 10 литров на душу населения.

Отсутствие инфраструктуры, работы и перспектив в этих регионах способствует массовому алкоголизму, что является типичной проблемой для многих населенных пунктов рф

- говорится в сообщении.

В ЦПД считают, что рост потребления алкоголя среди россиян из-за экономических трудностей и социальной деградации вполне устраивает кремль, ведь "в таких условиях легче навязывать пропаганду, а потом отправлять людей на войну против Украины".

Напомним

В Киевской области задержали группировку, которая под видом реабилитационного центра заставляла алкозависимых безвозмездно работать на строительстве. Людей удерживали в ужасных условиях.

Служащие УПЦ МП организовали подпольное изготовление вина: детективы БЭБ изъяли почти 20 тысяч литров алкоголя25.03.25, 15:23 • 15471 просмотр

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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