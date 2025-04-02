Потребление алкоголя в россии бьет рекорды - ЦПД
Киев • УНН
В 2024 году в рф продали 8,5 литра крепкого алкоголя на душу населения. Больше всего потребляют жители сахалина, чукотки, карелии, коми и магадана.
В россии рекордно выросло потребление алкоголя. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.
Детали
Отмечается, что за 2024 год в рф продали 8,5 литра крепкого алкоголя на душу населения, что является рекордным показателем за последние восемь лет.
Резкий рост потребления спиртного, по данным российской статистики, начался после полномасштабного вторжения в Украину
Там уточнили, что больше всего алкоголя потребляют жители сахалина, чукотки, карелии, коми и магадана - более 10 литров на душу населения.
Отсутствие инфраструктуры, работы и перспектив в этих регионах способствует массовому алкоголизму, что является типичной проблемой для многих населенных пунктов рф
В ЦПД считают, что рост потребления алкоголя среди россиян из-за экономических трудностей и социальной деградации вполне устраивает кремль, ведь "в таких условиях легче навязывать пропаганду, а потом отправлять людей на войну против Украины".
Напомним
В Киевской области задержали группировку, которая под видом реабилитационного центра заставляла алкозависимых безвозмездно работать на строительстве. Людей удерживали в ужасных условиях.
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