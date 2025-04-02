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Споживання алкоголю в росії б'є рекорди - ЦПД

Київ • УНН

 • 13411 перегляди

У 2024 році в рф продали 8,5 літра міцного алкоголю на душу населення. Найбільше споживають жителі сахаліну, чукотки, карелії, комі та магадану.

Споживання алкоголю в росії б'є рекорди - ЦПД

У росії рекордно зросло споживання алкоголю. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України (ЦПД), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що за 2024 рік у рф продали 8,5 літра міцного алкоголю на душу населення, що є рекордним показником за останні вісім років.

Різке зростання споживання спиртного, за даними російської статистики, розпочалося після повномасштабного вторгнення в Україну

- вказують у ЦПД.

Там уточнили, що найбільше алкоголю споживають жителі сахаліну, чукотки, карелії, комі та магадану - понад 10 літрів на душу населення.

Відсутність інфраструктури, роботи і перспектив у цих регіонах сприяє масовому алкоголізму, що є типовою проблемою для багатьох населених пунктів рф

- йдеться у повідомленні.

У ЦПД вважають, що зростання споживання алкоголю серед росіян через економічні труднощі та соціальну деградацію цілком влаштовує кремль, адже "у таких умовах легше нав’язувати пропаганду, а потім відправляти людей на війну проти України".

Нагадаємо

На Київщині затримали угруповання, яке під виглядом реабілітаційного центру змушувало алкозалежних безоплатно працювати на будівництві. Людей утримували в жахливих умовах.

Службовці УПЦ МП організували підпільне виготовлення вина: детективи БЕБ вилучили майже 20 тисяч літрів алкоголю25.03.25, 15:23 • 15468 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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