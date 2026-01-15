$43.180.08
14:15 • 4700 просмотра
Крупы, хлеб, мясо, яйца или овощи: что следующее в очереди на подорожание
Эксклюзив
13:18 • 11417 просмотра
Чрезвычайная ситуация в энергетике Украины: что это значит для жителей городов
Эксклюзив
15 января, 08:19 • 41554 просмотра
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
15 января, 08:08 • 54023 просмотра
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко
Эксклюзив
15 января, 07:52 • 31117 просмотра
Морозы и снег: что происходит с озимыми культурами в Украине
15 января, 06:16 • 31111 просмотра
Глава МВФ Георгиева прибыла в Киев с первым визитом с 2023 года
15 января, 02:34 • 49963 просмотра
Трамп обвинил Украину в торможении мирного соглашения с РФ
14 января, 19:44 • 40642 просмотра
Чрезвычайное положение в энергетике: что это значит
14 января, 17:38 • 41585 просмотра
Зеленский поручил пересмотреть комендантский час на время чрезвычайных холодов
14 января, 17:29 • 35738 просмотра
В энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации - Зеленский
"Потерял" в декларации недвижимость на 144 млн грн: экс-депутату горсовета на Харьковщине сообщили о подозрении

Киев • УНН

 • 60 просмотра

Бывшему депутату горсовета на Харьковщине объявлено подозрение из-за невнесения в декларацию недвижимости на 144 млн гривен. Он не задекларировал восемь нежилых зданий, принадлежащих ему на праве частной собственности.

"Потерял" в декларации недвижимость на 144 млн грн: экс-депутату горсовета на Харьковщине сообщили о подозрении

Бывшему депутату городского совета на Харьковщине сообщили о подозрении в умышленном внесении недостоверных сведений в декларацию. По данным следствия, он не задекларировал недвижимое имущество общей стоимостью почти 144 млн гривен. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, пишет УНН.

По данным следствия, депутат Богодуховского городского совета Харьковской области VIII созыва умышленно внес заведомо недостоверные сведения в декларацию

- говорится в сообщении.

Так, в январе 2024 года при подаче ежегодной декларации за 2022 год он не отразил восемь нежилых зданий в Богодуховском районе, принадлежащих ему на праве частной собственности.

Общая стоимость незадекларированного недвижимого имущества составляет почти 144 млн гривен.

В июле 2024 года полномочия депутата были досрочно прекращены в связи с его личным заявлением о сложении депутатских полномочий.

Под процессуальным руководством Богодуховской окружной прокуратуры Харьковской области ему сообщено о подозрении в умышленном внесении субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларацию, если такие сведения отличаются от достоверных на сумму более 2000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (ч. 2 ст. 366-2 УК Украины).

Присвоил 10 млн грн: военному должностному лицу сообщили о подозрении14.01.26, 15:54 • 3000 просмотров

Ольга Розгон

ПолитикаКриминал и ЧП
Недвижимость
Харьковская область