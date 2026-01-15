"Потерял" в декларации недвижимость на 144 млн грн: экс-депутату горсовета на Харьковщине сообщили о подозрении

Бывшему депутату городского совета на Харьковщине сообщили о подозрении в умышленном внесении недостоверных сведений в декларацию. По данным следствия, он не задекларировал недвижимое имущество общей стоимостью почти 144 млн гривен. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, пишет УНН.

По данным следствия, депутат Богодуховского городского совета Харьковской области VIII созыва умышленно внес заведомо недостоверные сведения в декларацию - говорится в сообщении.

Так, в январе 2024 года при подаче ежегодной декларации за 2022 год он не отразил восемь нежилых зданий в Богодуховском районе, принадлежащих ему на праве частной собственности.

Общая стоимость незадекларированного недвижимого имущества составляет почти 144 млн гривен.

В июле 2024 года полномочия депутата были досрочно прекращены в связи с его личным заявлением о сложении депутатских полномочий.

Под процессуальным руководством Богодуховской окружной прокуратуры Харьковской области ему сообщено о подозрении в умышленном внесении субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларацию, если такие сведения отличаются от достоверных на сумму более 2000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (ч. 2 ст. 366-2 УК Украины).

Присвоил 10 млн грн: военному должностному лицу сообщили о подозрении