"Загубив" у декларації нерухомість на 144 млн грн: ексдепутату міськради на Харківщині повідомили про підозру

14:15 • 4722 перегляди
Крупи, хліб, м'ясо, яйця чи овочі: що наступне у черзі на подорожчання
Ексклюзив
13:18 • 11430 перегляди
Надзвичайна ситуація в енергетиці України: що це означає для жителів міст
Ексклюзив
15 січня, 08:19 • 41570 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
15 січня, 08:08 • 54039 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко
Ексклюзив
15 січня, 07:52 • 31125 перегляди
Морози та сніг: що відбувається з озимими культурами в Україні
15 січня, 06:16 • 31114 перегляди
Голова МВФ Георгієва прибула до Києва з першим візитом з 2023 року
15 січня, 02:34 • 49968 перегляди
Трамп звинуватив Україну у гальмуванні мирної угоди з рф
14 січня, 19:44 • 40642 перегляди
Надзвичайний стан в енергетиці: що це означає
14 січня, 17:38 • 41588 перегляди
Зеленський доручив переглянути комендантську годину на час надзвичайних холодів
14 січня, 17:29 • 35747 перегляди
В енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації - Зеленський
Популярнi новини
У Києві через атаку рф уламки дрона влучили в 15-поверхівку: показали наслідкиPhoto15 січня, 06:59 • 29371 перегляди
X Маска заборонить ШІ Grok роздягати до бікіні фото реальних людей15 січня, 07:20 • 19202 перегляди
Київ та область досі без графіків, через нові атаки рф знеструмлення на Житомирщині та Харківщині - Міненерго15 січня, 08:33 • 27245 перегляди
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН15 січня, 10:29 • 36349 перегляди
Рада відхилила правку про скасування відстрочки студентам 25+11:42 • 16538 перегляди
Публікації
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН15 січня, 10:29 • 36416 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
Ексклюзив
15 січня, 08:19 • 41570 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко15 січня, 08:08 • 54039 перегляди
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
Ексклюзив
14 січня, 12:53 • 55784 перегляди
Юлія Тимошенко з трибуни Верховної Ради заявила про тиск зі сторони НАБУ і незаконні обшукиVideo14 січня, 11:32 • 68813 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Руслан Стефанчук
Наталія Калмикова
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Дніпро (місто)
Чернігівська область
УНН Lite
Pinterest представив палітру трендових кольорів 2026 рокуPhoto16:22 • 218 перегляди
X Маска заборонить ШІ Grok роздягати до бікіні фото реальних людей15 січня, 07:20 • 19251 перегляди
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix13 січня, 15:09 • 42138 перегляди
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 76016 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 67103 перегляди
"Загубив" у декларації нерухомість на 144 млн грн: ексдепутату міськради на Харківщині повідомили про підозру

Київ • УНН

 • 70 перегляди

Колишньому депутату міськради на Харківщині оголошено підозру через невнесення до декларації нерухомості на 144 млн гривень. Він не задекларував вісім нежитлових будівель, що належать йому на праві приватної власності.

"Загубив" у декларації нерухомість на 144 млн грн: ексдепутату міськради на Харківщині повідомили про підозру

Колишньому депутату міської ради на Харківщині повідомили про підозру в умисному внесенні недостовірних відомостей до декларації. За даними слідства, він не задекларував нерухоме майно загальною вартістю майже 144 млн гривень. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, пише УНН.

За даними слідства, депутат Богодухівської міської ради Харківської області VIII скликання умисно вніс завідомо недостовірні відомості до декларації

- йдеться у повідомленні.

Так, у січні 2024 року під час подання щорічної декларації за 2022 рік він не відобразив вісім нежитлових будівель у Богодухівському районі, що належать йому на праві приватної власності.

Загальна вартість незадекларованого нерухомого майна становить майже 144 млн гривень.

У липні 2024 року повноваження депутата були достроково припинені у зв’язку з його особистою заявою про складання депутатських повноважень.

За процесуального керівництва Богодухівської окружної прокуратури Харківської області йому повідомлено про підозру в умисному внесенні суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації, якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму понад 2000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (ч. 2 ст. 366-2 КК України).

Привласнив 10 млн грн: військовому посадовцю повідомили про підозру 14.01.26, 15:54 • 3000 переглядiв

Ольга Розгон

ПолітикаКримінал та НП
Нерухомість
Харківська область