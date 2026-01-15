"Загубив" у декларації нерухомість на 144 млн грн: ексдепутату міськради на Харківщині повідомили про підозру

Колишньому депутату міської ради на Харківщині повідомили про підозру в умисному внесенні недостовірних відомостей до декларації. За даними слідства, він не задекларував нерухоме майно загальною вартістю майже 144 млн гривень. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, пише УНН.

За даними слідства, депутат Богодухівської міської ради Харківської області VIII скликання умисно вніс завідомо недостовірні відомості до декларації - йдеться у повідомленні.

Так, у січні 2024 року під час подання щорічної декларації за 2022 рік він не відобразив вісім нежитлових будівель у Богодухівському районі, що належать йому на праві приватної власності.

Загальна вартість незадекларованого нерухомого майна становить майже 144 млн гривень.

У липні 2024 року повноваження депутата були достроково припинені у зв’язку з його особистою заявою про складання депутатських повноважень.

За процесуального керівництва Богодухівської окружної прокуратури Харківської області йому повідомлено про підозру в умисному внесенні суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації, якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму понад 2000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (ч. 2 ст. 366-2 КК України).

