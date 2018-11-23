Пострадавший от "Новичка" полицейский дал первое интервью

Бейли был доставлен в больницу с симптомами отравления нервно-паралитическим веществом на следующий день после госпитализации Скрипаля с дочерью Юлией, обнаруженных 4 марта в бессознательном состоянии на лавочке в английском Солсбери.

Бейли рассказал телерадиокорпорации, что находился в доме Скрипалей в специальном защитном костюме и не знает, как и в какой момент вступил в контакт с ядовитым веществом. “Я не знаю, как это было. Может быть, яд проник через перчатки. Может быть, это случилось, когда я поправлял респиратор или очки, когда я был в доме и вещество уже было на моей руке”, — поделился он. На момент осмотра дома экс-сотрудника ГРУ он не знал, что яд мог быть нанесен на ручку входной двери.

Полицейский почувствовал себя плохо довольно быстро. “Мои зрачки стали как булавочная головка. Мне было жарко, я потел. В тот момент я списал это на усталость”, — уточнил он. Позже Бейли госпитализировали. Он уточнил, что Скрипалей в медицинском учреждении не встречал. Через две с половиной недели после госпитализации его выписали из больницы. По словам полицейского, специалистам пришлось уничтожить множество вещей из его дома, на которых также оказался яд.

Напоминаем, нервно-паралитического вещества, которое осталось во флаконе в Солсбери, хватило бы для того, чтобы уничтожить еще несколько тысяч человек, заявил BBC офицер полиции Дин Хэйдон.