Потерпілий від "Новачка" поліцейський дав перше інтерв'ю

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Сержант британської поліції Нік Бейлі, який першим оглядав будинок отруєного екс-співробітника ГРУ Сергія Скрипаля, дав перше інтерв’ю BBC про те, що сталося, інформує УНН.

Бейлі був доставлений в лікарню з симптомами отруєння нервово-паралітичною речовиною на наступний день після госпіталізації Скрипаля з дочкою Юлією, виявлених 4 березня в несвідомому стані на лавці в англійському Солсбері.

Бейлі розповів телерадіокорпорації, що знаходився в будинку Скрипалів в спеціальному захисному костюмі і не знає, як і в який момент вступив в контакт з отруйною речовиною. “Я не знаю, як це було. Може бути, отрута проникла через рукавички. Може бути, це сталося, коли я поправляв респіратор або окуляри, коли я був в домі і речовина вже була на моїй руці”, — поділився він. На момент огляду будинку екс-співробітника ГРУ він не знав, що отрута могла бути нанесена на ручку вхідних дверей.

Поліцейський відчув себе погано досить швидко. “Мої зіниці стали як головка шпильки. Мені було спекотно, я пітнів. В той момент я списав це на втому”, — уточнив він. Пізніше Бейлі госпіталізували. Він уточнив, що Скрипалів в медичному закладі не зустрічав. Через два з половиною тижні після госпіталізації його виписали з лікарні. За словами поліцейського, фахівцям довелося знищити безліч речей з його будинку, на яких також виявився отрута.

Нагадуємо, нервово-паралітичної речовини, що залишилася у флаконі в Солсбері, вистачило б для того, щоб знищити ще декілька тисяч чоловік, заявив BBC офіцер поліції Дін Хейдон.

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