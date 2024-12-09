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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Потери захватчиков за сутки: сколько оккупантов уничтожили ВСУ 9 декабря

Потери захватчиков за сутки: сколько оккупантов уничтожили ВСУ 9 декабря

Киев  •  УНН

 • 9618 просмотра

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За минувшие сутки оккупанты потеряли 1220 военных. Общие потери врага с начала войны достигли 754 590 человек, а также уничтожено значительное количество военной техники.

За сутки противник потерял 1220 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

Боевые потери агрессора за период с 24.02.22 по 09.12.24:

- Личный состав: 754 590 (+1220).

- Танки: 9519.

- Бронированные боевые машины: 19589 (+18).

- Артиллерийские системы: 21061 (+3).

- РСЗО: 1253.

- Средства ПВО: 1023.

- Самолеты: 369.

- Вертолеты: 329.

- БпЛА оперативно-тактического уровня: 20093 (+22).

- Крылатые ракеты: 2859 (+2).

- Корабли / катера: 28.

- Подводные лодки: 1.

- Автомобильная техника и автоцистерны: 30989 (+24).

- Специальная техника: 3636 (+1).

На фронте произошло 182 боестолкновения: самое горячее на Кураховском направлении-Генштаб7 дек. 2024, 22:40 • 43230 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
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