Потери захватчиков за сутки: сколько оккупантов уничтожили ВСУ 9 декабря
Киев • УНН
За минувшие сутки оккупанты потеряли 1220 военных. Общие потери врага с начала войны достигли 754 590 человек, а также уничтожено значительное количество военной техники.
За сутки противник потерял 1220 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Боевые потери агрессора за период с 24.02.22 по 09.12.24:
- Личный состав: 754 590 (+1220).
- Танки: 9519.
- Бронированные боевые машины: 19589 (+18).
- Артиллерийские системы: 21061 (+3).
- РСЗО: 1253.
- Средства ПВО: 1023.
- Самолеты: 369.
- Вертолеты: 329.
- БпЛА оперативно-тактического уровня: 20093 (+22).
- Крылатые ракеты: 2859 (+2).
- Корабли / катера: 28.
- Подводные лодки: 1.
- Автомобильная техника и автоцистерны: 30989 (+24).
- Специальная техника: 3636 (+1).
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