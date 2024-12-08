На фронте произошло 182 боестолкновения: самое горячее на Кураховском направлении-Генштаб
Киев • УНН
На передовой произошло 182 боевых столкновения на разных направлениях фронта. Самые интенсивные атаки противника зафиксированы на Кураховском направлении, где произошло 42 боестолкновения.
На фронте произошло 182 боестолкновения. Интенсивно атакует противник на Кураховском направлении. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
На Харьковском направлении ВСУ отбили 2 атаки террористов возле Волчанска.
На Купянском направлении оккупант 9 раз атаковал в районах Лозовой, Масютовки, Глушковки, Колесниковки и Зеленой Рощи.
На Лиманском направлении вражеские силы 22 раза штурмовали в районах Твердохлебово, Копанок, Богуславки, Грековки, Чернещины, Макеевки, Заречного терновника, Ямполовки, Дружелюбовки и в Серебрянском лесничестве.
На Краматорском направлении безуспешно захватчики атаковали недалеко от временного оврага, Ступочек и Белой Горы.
На Торецком направлении агрессор 7 раз бил в районах Торецка, Дилиевки и Нелиповки.
На Покровском направлении противник совершил 35 штурмовых и наступательных действий в районах Луча, листовки, Даченского, Пушкиного, Зари, Гродовки, Сухого оврага, Мирнограда, желтого, Новый Труд и Новотроицкого.
На Кураховском направлении шли 42 боестолкновения возле Солнцовки, Зари, Курахово, Елизаветовки, Романовки, Ганновки, Успеновки, разлива, старых Терновников, Дачного и Нескучного.
На Времовском направлении противник 30 раз желал прорваться вблизи населенных пунктов веселый Гай, Константинопольское, сухие Ялы, Новодаровка, Новоселка, Темировка, Нескучное, Великая Новоселка.
На Ореховском направлении ВСУ отбили одну атаку в направлении Новоданиловки.
На Приднепровском направлении оккупанты реализовали 3 неудачных штурма.
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