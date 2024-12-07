Генштаб обновил данные по потерям террористов: уничтожено 1300 оккупантов
Киев • УНН
За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 1300 вражеских военных. Общие потери врага с начала войны достигли 751 910 человек, также уничтожено 9514 танков и другую технику.
За сутки враг потерял 1300 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Боевые потери захватчиков за период с 24.02.22 по 07.12.24:
- Личный состав: 751 910 (+1300).
- Танки: 9514.
- Бронированные боевые машины: 19535 (+17).
- Артиллерийские системы: 21055 (+12).
- РСЗО: 1253.
- Средства ПВО: 1022 (+2).
- Самолеты: 369.
- Вертолеты: 329.
- БПЛА оперативно-тактического уровня: 20042 (+19).
- Крылатые ракеты: 2857.
- Корабли / катера: 28.
- Подводные лодки: 1.
- Автомобильная техника и автоцистерны: 30948 (+49).
- Специальная техника: 3633.
163 боевых столкновения на фронте: где оккупанты атакуют интенсивнее всего-Генштаб6 дек. 2024, 23:07 • 13000 просмотров