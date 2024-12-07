163 боевых столкновения на фронте: где оккупанты атакуют интенсивнее всего-Генштаб
Киев • УНН
на передовой произошло 163 боевых столкновения на разных направлениях фронта. Наибольшее количество атак зафиксировано на Покровском и Кураховском направлениях - 44 и 35 соответственно.
На фронте произошло 163 боестолкновений. Интенсивно враг продолжает атаковать на Покровском и Кураховском направлениях. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
На Харьковском направлении террористы 5 раз штурмовали возле Волчанска, Тихого, высокого Яруга и Казачьей Лопани.
На Купянском направлении 9 раз захватчики атаковали вблизи Колесниковки, Лозовой, Загрызового и Западного.
На Лиманском направлении оккупанты 14 раз били в районах населенных пунктов Чернещина, Грековка, Копанки, Надежда, Макеевка, Торское и Терны.
На Краматорском направлении противники безуспешно трижды атаковали неподалеку Белой Горы и Ступочек.
На турецком направлении вражеские силы 8 раз штурмовали в районах Торецка, Дилиевки и Щербиновки.
На Покровском направлении террористы 44 разыбили в районах Миролюбовки, Луча, Лисовки, желтого и Млечного.
На Кураховском направлении произошло 35 атак. Оккупанты желали продвинуться в районах старых Терновников, Зари, Солнцовки, Курахового, Дачного и Дальнего.
На Времовском направлении агрессор 20 раз штурмовал у Успеновки, Константинопольского, Раздольного, Новодаровки и Новоселки.
На Новопавловском и Ореховском направлениях безуспешно противник бил по украинским позициям.
На Приднепровском направлении ВСУ отразили 3 вражеские атаки.
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