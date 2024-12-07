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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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163 боевых столкновения на фронте: где оккупанты атакуют интенсивнее всего-Генштаб

163 боевых столкновения на фронте: где оккупанты атакуют интенсивнее всего-Генштаб

Киев  •  УНН

 • 2129 просмотра

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на передовой произошло 163 боевых столкновения на разных направлениях фронта. Наибольшее количество атак зафиксировано на Покровском и Кураховском направлениях - 44 и 35 соответственно.

На фронте произошло 163 боестолкновений. Интенсивно враг продолжает атаковать на Покровском и Кураховском направлениях. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

На Харьковском направлении террористы 5 раз штурмовали возле Волчанска, Тихого, высокого Яруга и Казачьей Лопани.

На Купянском направлении 9 раз захватчики атаковали вблизи Колесниковки, Лозовой, Загрызового и Западного.

На Лиманском направлении оккупанты 14 раз били в районах населенных пунктов Чернещина, Грековка, Копанки, Надежда, Макеевка, Торское и Терны.

На Краматорском направлении противники безуспешно трижды атаковали неподалеку Белой Горы и Ступочек.

На турецком направлении вражеские силы 8 раз штурмовали в районах Торецка, Дилиевки и Щербиновки.

На Покровском направлении террористы 44 разыбили в районах Миролюбовки, Луча, Лисовки, желтого и Млечного.

На Кураховском направлении произошло 35 атак. Оккупанты желали продвинуться в районах старых Терновников, Зари, Солнцовки, Курахового, Дачного и Дальнего.

На Времовском направлении агрессор 20 раз штурмовал у Успеновки, Константинопольского, Раздольного, Новодаровки и Новоселки.

На Новопавловском и Ореховском направлениях безуспешно противник бил по украинским позициям. 

На Приднепровском направлении ВСУ отразили 3 вражеские атаки.

Еще плюс 1660 оккупантов, 8 танков и 20 артсистем: Генштаб обновил данные о потерях врага6 дек. 2024, 06:12 • 17404 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
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