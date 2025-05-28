Потери врага: за сутки ВСУ уничтожили более тысячи россиян и 18 артсистем
Киев • УНН
По данным Генштаба ВСУ, 27 мая украинские военные ликвидировали 1050 российских солдат и уничтожили 18 артиллерийских систем. С начала полномасштабного вторжения потери врага достигли 983890 человек.
За сутки 27 мая российские войска потеряли на войне с Украиной 1050 солдат и 18 артсистем. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.05.25 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 983890 (+1050) человек ликвидировано
- танков ‒ 10864 (+4)
- боевых бронированных машин ‒ 22644 (+2)
- артиллерийских систем ‒ 28355 (+18)
- РСЗО ‒ 1397 (0)
- средства ПВО ‒ 1171 (0)
- самолетов ‒ 372 (0)
- вертолетов ‒ 336 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 37918 (+65)
- крылатые ракеты ‒ 3265 (+9)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 49959 (+52)
- специальная техника ‒ 3902 (0)
Данные уточняются.
Напомним
На днях главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что с начала года россияне потеряли на войне против Украины 185 тысяч человек. По его словам, каждый уничтоженный российский захватчик - это шаг к справедливому миру.
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