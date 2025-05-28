Втрати ворога: за добу ЗСУ знищили понад тисячу росіян та 18 артсистем

За добу 27 травня російські війська втратили на війні з Україною 1050 солдатів та 18 артсистем. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.05.25 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ 983890 (+1050) осіб ліквідовано

танків ‒ 10864 (+4)

бойових броньованих машин ‒ 22644 (+2)

артилерійських систем ‒ 28355 (+18)

РСЗВ ‒ 1397 (0)

засоби ППО ‒ 1171 (0)

літаків ‒ 372 (0)

гелікоптерів ‒ 336 (0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 37918 (+65)

крилаті ракети ‒ 3265 (+9)

кораблі / катери ‒ 28 (0)

підводні човни ‒ 1 (0)

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 49959 (+52)

спеціальна техніка ‒ 3902 (0)

Дані уточнюються.

Нагадаємо

Днями головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що від початку року росіяни втратили на війні проти України 185 тисяч людей. За його словами, кожен знищений російський загарбник - це крок до справедливого миру.

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