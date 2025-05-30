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Потери россиян с начала 2025 года превысили 190 тысяч человек - Сырский

Киев • УНН

 • 326 просмотра

С начала 2025 года российские оккупационные войска потеряли более 190 тысяч военных. Об этом сообщил генерал Александр Сырский, отметив эффективную работу ВСУ.

Потери россиян с начала 2025 года превысили 190 тысяч человек - Сырский

С начала 2025 года российские оккупационные силы потеряли уже более 190 тысяч своих военных. Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский, пишет УНН.

Потери российских оккупантов с начала года превысили 190 тысяч человек (194 140). Силы обороны Украины продолжают эффективную боевую работу, уничтожая врага. Спасибо защитникам и защитницам за ежедневную борьбу и отстаивание свободы и независимости страны

- написал Александр Сырский.

Кроме того, он также поделился видеоподборкой с работой украинских защитников по уничтожению техники и живой силы противника.

Напомним

Согласно данным Генштаба ВСУ, 29 мая украинские защитники ликвидировали 1140 российских военных и уничтожили 35 артиллерийских систем. Общие потери врага превысили 986 тысяч человек.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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