Потери россиян с начала 2025 года превысили 190 тысяч человек - Сырский

С начала 2025 года российские оккупационные силы потеряли уже более 190 тысяч своих военных. Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский, пишет УНН.

Потери российских оккупантов с начала года превысили 190 тысяч человек (194 140). Силы обороны Украины продолжают эффективную боевую работу, уничтожая врага. Спасибо защитникам и защитницам за ежедневную борьбу и отстаивание свободы и независимости страны - написал Александр Сырский.

Кроме того, он также поделился видеоподборкой с работой украинских защитников по уничтожению техники и живой силы противника.

Напомним

Согласно данным Генштаба ВСУ, 29 мая украинские защитники ликвидировали 1140 российских военных и уничтожили 35 артиллерийских систем. Общие потери врага превысили 986 тысяч человек.