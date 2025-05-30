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Втрати росіян з початку 2025 року перевищили 190 тисяч осіб - Сирський

Київ • УНН

 • 338 перегляди

З початку 2025 року російські окупаційні війська втратили понад 190 тисяч військових. Про це повідомив генерал Олександр Сирський, відзначивши ефективну роботу ЗСУ.

Втрати росіян з початку 2025 року перевищили 190 тисяч осіб - Сирський

З початку 2025 року російські окупаційні сили втратили вже понад 190 тисяч своїх військових. Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, пише УНН.

Втрати російських окупантів з початку року перевищили 190 тисяч осіб (194 140). Сили оборони України продовжують ефективну бойову роботу, знищуючи ворога. Дякую захисникам і захисницям за щоденну боротьбу та відстоювання свободи і незалежності країни

- написав Олександр Сирський.

Крім того, він також поділився відеодобіркою з роботою українських захисників зі знищення техніки та живої сили противника.

Нагадаємо

Згідно з даними Генштабу ЗСУ, 29 травня українські захисники ліквідували 1140 російських військових та знищили 35 артилерійських систем. Загальні втрати ворога перевищили 986 тисяч осіб.

Ольга Розгон

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