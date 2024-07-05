Доходы общего фонда госбюджета за полугодие выросли на 5%, в то же время речь идет об укреплении потенциала поступлений и финансирования сектора безопасности и обороны. Об этом, на своей странице платформы Х, сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко, передает УНН.

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Согласно информации Сергея Марченко, rollover по гривневым ОВГЗ вырос на 17% пунктов. Таким образом речь идет о росте до 161%, по сравнению с периодом 2023 года и показателем 144%.

Также министр отметил, что поступления от акцизов в государственный бюджет в первом полугодии 2024 года выросли на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Поступления в общий фонд государственного бюджета от НДС в первом полугодии 2024 года выросли на 42,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличившись с 249,9 млрд грн до 356 млрд грн, - сообщил Марченко.

В целом, согласно информации руководителя Минфина, доходы общего фонда госбюджета за первое полугодие 2024 года выросли на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 913,4 млрд грн.

Расходы общего фонда госбюджета увеличились на 9,7%, до 1,54 трлн грн.

Напомним,

УНН сообщал, что Украина получила 2,2 млрд евро от МВФ. Средства направят на социальные расходы, такие как пенсии, зарплаты учителей, врачей и другие социальные программы.