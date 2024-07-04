Меморандум Международного валютного фонда не имеет четкого обязательства повышения тарифов на коммунальные услуги в Украине. Он содержит более широкую рамку, каким образом создать условия, чтобы рынок энергетики был интересен для бизнеса, чтобы сейчас можно было компенсировать дефицит электроэнергии.

Об этом рассказал министр финансов Сергей Марченко в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

Нет четкого там обязательства поднять тарифы. Там есть более широкая рамка, каким образом создать условия, чтобы рынок энергетики был интересен для бизнеса, чтобы мы сейчас могли компенсировать дефицит электроэнергии, потому что этот вопрос сейчас чрезвычайно актуален. Я думаю, что мы сейчас между тарифами и объемами должны учитывать именно потребность компенсировать объем генерации. Это сейчас вопрос чрезвычайно критический - сказал Марченко.

Он напомнил, что Правительство недавно подняло тарифы на электроэнергию для населения.

Правительство повысило тариф на электроэнергию для населения - Минэнерго

Есть комиссия независимая, которая осуществляет тарифообразование на этом рынке и здесь вопрос именно насколько дополнительное повышение может быть воспринято гражданами. Наличие электричества, по моему мнению, является более большой проблемой, чем тарифообразование - добавил Марченко.

Дополнение

В Меморандуме МВФ указывается, что потенциальные реформы, как только позволят условия, включают дополнительное постепенное повышение тарифов (с учетом новой методологии тарифов и социальных соображений во время войны), обеспечение внешнего финансирования и предоставление прозрачной и исключительно прямой бюджетной поддержки энергетическим госпредприятиям. "Как только война закончится, потребуется постепенное повышение тарифов на газ и электроэнергию с целью возмещения расходов, с одновременным выделением адекватных целевых ресурсов для защиты уязвимых домохозяйств", - говорится в Меморандуме.

МВФ прогнозирует, что дефицит электроэнергии в Украине будет ликвидирован до начала 2026 года

Напомним,

Ключевое условие для пересмотра программы расширенного финансирования (EFF) в сентябре уже выполнено - перезагрузка Бюро экономической безопасности. Сейчас есть ряд технических требований, которые в основном касаются гуманитарной и фискальной политики, которые могут быть выполнены до указанных сроков. Следующие пересмотры программы, где Украина может получить 2,2 млрд долларов, планируется на сентябрь и декабрь.