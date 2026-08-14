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Поступления от налога на недвижимость выросли почти на 9%: сколько заплатили украинцы

Киев • УНН

 • 998 просмотра

За семь месяцев 2026 года поступления от налога на недвижимость выросли на 8,9% — до 8,4 млрд грн. Больше всего заплатили в Киеве — 1,8 млрд грн.

Поступления от налога на недвижимость выросли почти на 9%: сколько заплатили украинцы

За семь месяцев 2026 года налогоплательщики перечислили в бюджеты 8,4 млрд грн налога на недвижимое имущество. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Государственную налоговую службу Украины.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления выросли на 8,9%.

Детали

По данным ГНС, больше всего средств от уплаты налога на недвижимость в январе-июле поступило в бюджет Киева — 1,8 млрд грн.

Среди регионов крупнейшие поступления зафиксировали в Киевской области — 924,2 млн грн, Львовской — 813,9 млн грн и Днепропетровской — 811 млн грн.

В Налоговой службе напомнили, что налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, для физических лиц начисляется на площадь жилья, превышающую установленные льготные нормы. Для квартир это площадь более 60 кв. м, для жилых домов — более 120 кв. м. Если в собственности одновременно находятся разные типы жилой недвижимости, льготный предел составляет 180 кв. м.

Если человек владеет несколькими объектами жилой или нежилой недвижимости, расположенными в разных населенных пунктах, для сверки данных о начисленном налоге необходимо обращаться в контролирующий орган по своему налоговому адресу.

Налогоплательщики могут проверить информацию об объектах и долях недвижимости, их общей площади, праве на налоговую льготу, примененной ставке и сумме начисленного налогового обязательства.

Для проведения сверки необходимо подать письменное заявление в контролирующий орган по налоговому адресу. При необходимости к нему прилагают документы, подтверждающие право собственности, или другие сведения о недвижимости.

Если во время проверки выявят расхождения между информацией ГНС и подтвержденными налогоплательщиком данными, налоговая пересчитает сумму и направит новое налоговое уведомление-решение. Предыдущее решение в таком случае отменят.

В ГНС также отметили, что сформированные налоговые уведомления-решения по налогу на недвижимое имущество физические лица могут просмотреть в Электронном кабинете налогоплательщика.

Напомним

В первом полугодии 2026 года владельцы недвижимости уплатили почти 6,1 млрд грн налога, что на 8,6% больше, чем в прошлом году. Больше всего поступило из Киева — 1,2 млрд грн.

Александра Василенко

ОбществоФинансы
Недвижимость
Львовская область
Государственная налоговая служба Украины
Киевская область
Днепропетровская область
Киев