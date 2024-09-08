Пострадавшая от атаки дрона: в больницу доставили 77-летнюю женщину Херсонской области
Киев • УНН
На Херсонщине 77-летняя жительница села Михайловка попала в больницу после атаки вражеского дрона. Женщине диагностировали минно-взрывную травму, контузию, сотрясение мозга и травму ноги.
На Херсонщине после атаки вражеского дрона в больницу попала пожилая жительница. Об этом сообщает Херсонская ОГА, передает УНН.
Детали
В результате обстрела в больницу была доставлена 77-летняя жительница села Михайловка Херсонской области.
Женщине диагностировали минно-взрывную травму, контузию, сотрясение головного мозга и травму ноги. Медицинские работники оказывают пострадавшей всю необходимую помощь и делают все возможное для ее стабилизации.
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