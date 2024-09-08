Постраждала від атаки дрону: до лікарні доставили 77-річну жінку Херсонської області
Київ • УНН
На Херсонщині 77-річна жителька села Михайлівка потрапила до лікарні після атаки ворожого дрону. Жінці діагностували мінно-вибухову травму, контузію, струс мозку та травму ноги.
На Херсонщині після атаки ворожого дрону до лікарні потрапила літня мешканка. Про це повідомляє Херсонська ОВА, передає УНН.
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Унаслідок обстрілу до лікарні була доставлена 77-річна жителька села Михайлівка Херсонської області.
Жінці діагностували мінно-вибухову травму, контузію, струс головного мозку та травму ноги. Медичні працівники надають потерпілій всю необхідну допомогу та роблять все можливе для її стабілізації.
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