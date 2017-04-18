Постпред США при ООН выразила обеспокоенность судьбой чеченских геев

“Мы по-прежнему обеспокоены сообщениями о похищении, пытках и убийствах людей в Чечне по признаку сексуальной ориентации”, — говорится в заявлении н.Хейли, опубликованном на сайте представительства США в ООН.

“Если это правда, то это нарушение прав человека нельзя игнорировать. Власти Чечни должны немедленно расследовать эти обвинения, привлечь причастных к ответственности и принять меры для предотвращения новых нарушений”, — гласит текст заявления.

Н.Хейли также напомнила, что в ближайшие сутки в Совбезе ООН состоится первое в истории заседание, посвященное соблюдению прав человека в условиях международных конфликтов.

Как сообщал УНН, сенатор от Демократической партии, член комитета по международным вопросам Бен Кардин заявил, что он крайне обеспокоен тем, что происходит с гомосексуалами в Чечне .