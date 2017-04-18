Постпред США при ООН выразила обеспокоенность судьбой чеченских геев

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 29988 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 95888 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 149385 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 113727 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114791 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111500 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103527 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106828 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103376 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Постпред США при ООН выразила обеспокоенность судьбой чеченских геев

Постпред США при ООН выразила обеспокоенность судьбой чеченских геев

Киев  •  УНН

 • 9836 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли выразила обеспокоенность ситуацией с правами геев в Чечне, передает УНН со ссылкой на ВВС.

“Мы по-прежнему обеспокоены сообщениями о похищении, пытках и убийствах людей в Чечне по признаку сексуальной ориентации”, — говорится в заявлении н.Хейли, опубликованном на сайте представительства США в ООН.

“Если это правда, то это нарушение прав человека нельзя игнорировать. Власти Чечни должны немедленно расследовать эти обвинения, привлечь причастных к ответственности и принять меры для предотвращения новых нарушений”, — гласит текст заявления.

Н.Хейли также напомнила, что в ближайшие сутки в Совбезе ООН состоится первое в истории заседание, посвященное соблюдению прав человека в условиях международных конфликтов.

Как сообщал УНН, сенатор от Демократической партии, член комитета по международным вопросам Бен Кардин заявил, что он крайне обеспокоен тем, что происходит с гомосексуалами в Чечне .

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