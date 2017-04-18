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Постпред США при ООН висловила стурбованість долею чеченських геїв

Постпред США при ООН висловила стурбованість долею чеченських геїв

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 квітня. УНН. Постійний представник США при ООН Ніккі Хейлі висловила стурбованість ситуацією з правами геїв в Чечні, передає УНН з посиланням на ВВС.

“Ми як і раніше стурбовані повідомленнями про викрадання, тортури і вбивства людей у Чечні за ознакою сексуальної орієнтації”, — йдеться в заяві н.Хейлі, опублікованій на сайті представництва США в ООН.

“Якщо це правда, то це порушення прав людини не можна ігнорувати. Влада Чечні повинні негайно розслідувати ці звинувачення, притягнути причетних до відповідальності і вжити заходи для запобігання нових порушень”, — свідчить текст заяви.

Н.Хейлі також нагадала, що в найближчу добу в Радбезі ООН відбудеться перше в історії засідання, присвячене дотримання прав людини в умовах міжнародних конфліктів.

Як повідомляв УНН, сенатор від Демократичної партії, член комітету з міжнародних питань Бен Кардін заявив, що він вкрай стурбований тим, що відбувається з гомосексуалами в Чечні.

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