Постпред ООН при Украине: у режимов путина и гитлера одна и та же токсичная ДНК

Почти десятилетие потраченное на умиротворение гитлера привело к мировой войне, а попытки умиротворить путина с 2014-го по 2022 год - к полномасштабной войне на европейском континенте. Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица на заседании Совета Безопасности ООН 11 апреля, передает УНН.

Даже если режимы путина и гитлера не являются однояйцевыми близнецами, у них одна и та же токсичная ДНК. Восемьдесят лет назад почти десятилетие, потраченное на умиротворение, привело к мировой войне. Попытки умиротворить нового агрессора, которые мы наблюдали с 2014 по 2022 год, привели к полномасштабной войне на европейском континенте. Уроки истории должны быть усвоены - заявил Кислица.

Он задался вопросом, если бы Совет Безопасности существовал во время Второй мировой войны, разве сидели бы его члены за одним столом с Риббентропами, когда нацисты разрушали европейские города и отправляли тысячи людей в газовые камеры? "И все же сейчас мы сидим с современными реинкарнациями Риббентропов", - добавил Кислица.

Дополнение

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица сообщил, что армия рф с начала этого года выпустила по Украине почти 1 000 ракет, около 2 800 "шахедов" и почти 7 000 управляемых авиабомб.

В марте было уничтожено 80% тепловой энергии, но большинство целей оккупантов были гражданскими, а не военными.