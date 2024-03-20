Постоянные вражеские обстрелы Сумщины: в одной из громад осталось 80 семей с детьми, их планируют принудительно эвакуировать

За последнюю неделю из Великописаревской громады на Сумщине выехало более 200 человек. Сейчас в Великой Писаревке остались 80 семей, которые имеют детей и не планируют выезжать. Об этом заявил начальник Сумской ОГА Владимир Артюх во время брифинга, передает УНН со ссылкой на Суспільне.

Детали

По словам Артюха, планируется принудительная эвакуация детей из Великописаревской громады и Середино-Будской громады. Сейчас поданы документы для принятия решения на уровне государства, об этом сообщили в военной администрации.

В общем, информации о точном количестве людей, которые остаются в Великой Писаревке, пока нет, уточнил Владимир Артюх. Потому что люди выезжают из поселка также самостоятельно.

По данным председателя Великописаревской громады Людмилы Бирюковой, власть будет ходатайствовать о включении громады в зону активных боевых действий.

Добавим

Издание отмечает, что до новых обстрелов Великой Писаревки в громаде уже было составлено 1200 актов о поврежденном и разрушенном имуществе. Сейчас заявки власти рекомендуют подавать людям на линию 102.

Гуманитарные миссии в Великописаревскую громаду не приезжают, из-за плотных обстрелов рф. По словам Людмилы Бирюковой: "у нас есть свои запасы ранее завезенной гуманитарной помощи". Скорая помощь не доезжает. Эвакуацией занимается Нацполиция, отдел гражданского сотрудничества ВСУ и поселковый совет.

Из 24 населенных пунктов громады в 20 нет света в 6 нет света почти год.

Газоснабжение отсутствует в Большой Писаревке, Александровке... проще сказать где оно есть, добавила Людмила Бирюкова.

В Сумской ОВА сообщили, что сейчас до 400 человек осталось в Великописаревской общине. 70% людей эвакуировались своим собственным транспортом