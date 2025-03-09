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Поставка ракет и систем ПВО увеличится в три раза: Украина подписала меморандум с немецким производителем IRIS-T

Киев • УНН

 • 40482 просмотра

Министерство обороны Украины подписало меморандум с компанией Diehl Defence о расширении сотрудничества. Документ предполагает увеличение поставок ракет и систем ПВО в три раза и реализацию совместных индустриальных проектов.

Поставка ракет и систем ПВО увеличится в три раза: Украина подписала меморандум с немецким производителем IRIS-T

Украина подписала меморандум о взаимопонимании с немецким производителем систем противовоздушной обороны IRIS-T - компанией Diehl Defence. Об этом в Facebook сообщил министр обороны Рустем Умеров, информирует УНН.

Детали

По его словам, документ открывает путь к крупным индустриальным проектам, которые позволят усилить возможности украинской ПВО.

Также Меморандум предполагает увеличение поставок ракет и систем противовоздушной обороны в три раза

- подчеркнул Умеров.

Он отметил, что важно, что ведущие мировые оборонные компании делают шаг навстречу Украине.

"Свободный мир – на нашей стороне, и вместе мы открываем новые возможности для усиления обороны. Продолжаем развивать украинский ОПК и интегрировать его в европейскую экосистему", - резюмировал глава Минобороны.

Напомним

В феврале Германия передала очередной пакет военной помощи. В него вошли дроны, самоходные артиллерийские установки Zuzana 2, боеприпасы и ракеты различных типов, а также другое вооружение и техника.

Украина работает над максимальной самодостаточностью в отношении ПВО07.03.25, 14:58 • 12208 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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