Поставка ракет и систем ПВО увеличится в три раза: Украина подписала меморандум с немецким производителем IRIS-T
Киев • УНН
Министерство обороны Украины подписало меморандум с компанией Diehl Defence о расширении сотрудничества. Документ предполагает увеличение поставок ракет и систем ПВО в три раза и реализацию совместных индустриальных проектов.
Украина подписала меморандум о взаимопонимании с немецким производителем систем противовоздушной обороны IRIS-T - компанией Diehl Defence. Об этом в Facebook сообщил министр обороны Рустем Умеров, информирует УНН.
Детали
По его словам, документ открывает путь к крупным индустриальным проектам, которые позволят усилить возможности украинской ПВО.
Также Меморандум предполагает увеличение поставок ракет и систем противовоздушной обороны в три раза
Он отметил, что важно, что ведущие мировые оборонные компании делают шаг навстречу Украине.
"Свободный мир – на нашей стороне, и вместе мы открываем новые возможности для усиления обороны. Продолжаем развивать украинский ОПК и интегрировать его в европейскую экосистему", - резюмировал глава Минобороны.
Напомним
В феврале Германия передала очередной пакет военной помощи. В него вошли дроны, самоходные артиллерийские установки Zuzana 2, боеприпасы и ракеты различных типов, а также другое вооружение и техника.
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