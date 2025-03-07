Украина работает над максимальной самодостаточностью в отношении ПВО
Киев • УНН
МИД подтвердил работу над созданием украинских систем противовоздушной обороны вместе с европейскими партнерами. Зеленский намекнул на разработку отечественных аналогов Patriot.
Киев работает над максимальной самодостаточностью в отношении ПВО. Такая работа ведется в том числе с европейскими партнерами. Украина имеет неплохие перспективы в том, чтобы достичь хороших результатов в разработке собственного ПВО.
Об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий на пресс-конференции, передает УНН.
Что касается разработки собственного ПВО, я могу лишь обобщенно подтвердить, что Украина действительно работает над максимальной самодостаточностью, в том числе и в производстве ПВО
Он отметил, что за более детальными комментариями нужно обращаться к военным.
Такая работа действительно ведется в том числе с европейскими партнерами. Украина имеет неплохие перспективы в том, чтобы достичь хороших результатов в этом направлении
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции намекнул, что продолжается работа над украинскими аналогами Patriot.
Президент Владимир Зеленский и Генсек НАТО Рютте обсудили шаги к миру и укреплению ПВО Украины.