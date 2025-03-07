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Україна працює над максимальною самодостатністю щодо ППО

Київ • УНН

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МЗС підтвердило роботу над створенням українських систем протиповітряної оборони разом з європейськими партнерами. Зеленський натякнув на розробку вітчизняних аналогів Patriot.

Україна працює над максимальною самодостатністю щодо ППО

Київ працює над максимальною самодостатністю щодо ППО. Така робота ведеться в тому числі з європейськими партнерами. Україна має непогані перспективи в тому, щоб досягнути хороших результатів щодо розробки власної ППО.

Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий під час пресконференції, передає УНН.

Те, що стосується розробки власної ППО, я можу лише загально підтвердити, що Україна дійсно працює над максимальною самодостатністю в тому числі й у виробництві ППО

- сказав Тихий. 

Він зазначив, що за більш детальними коментарями потрібно звертатися до військових.

Така робота дійсно ведеться в тому числі з європейськими партнерами. Україна має непогані перспективи в тому, щоб досягнути хороших результатів в цьому напрямі

- розповів Тихий. 

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції натякнув, що триває робота над українськими аналогами Patriot.

Президент Володимир Зеленський і Генсек НАТО Рютте обговорили кроки до миру та зміцнення ППО України. 

Анна Мурашко

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