Україна працює над максимальною самодостатністю щодо ППО
Київ • УНН
МЗС підтвердило роботу над створенням українських систем протиповітряної оборони разом з європейськими партнерами. Зеленський натякнув на розробку вітчизняних аналогів Patriot.
Київ працює над максимальною самодостатністю щодо ППО. Така робота ведеться в тому числі з європейськими партнерами. Україна має непогані перспективи в тому, щоб досягнути хороших результатів щодо розробки власної ППО.
Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий під час пресконференції, передає УНН.
Те, що стосується розробки власної ППО, я можу лише загально підтвердити, що Україна дійсно працює над максимальною самодостатністю в тому числі й у виробництві ППО
Він зазначив, що за більш детальними коментарями потрібно звертатися до військових.
Така робота дійсно ведеться в тому числі з європейськими партнерами. Україна має непогані перспективи в тому, щоб досягнути хороших результатів в цьому напрямі
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції натякнув, що триває робота над українськими аналогами Patriot.
Президент Володимир Зеленський і Генсек НАТО Рютте обговорили кроки до миру та зміцнення ППО України.