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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Постачання ракет і систем ППО збільшиться втричі: Україна підписала меморандум з німецьким виробником IRIS-T

Київ • УНН

 • 40483 перегляди

Міноборони України підписало меморандум з компанією Diehl Defence про розширення співпраці. Документ передбачає збільшення постачання ракет і систем ППО втричі та реалізацію спільних індустріальних проєктів.

Постачання ракет і систем ППО збільшиться втричі: Україна підписала меморандум з німецьким виробником IRIS-T

Україна підписала меморандум про взаєморозуміння з німецьким виробником виробником систем протиповітряної оборони IRIS-T -компанією Diehl Defence. Про це у Facebook повідомив міністр оборони Рустем Умєров, інформує УНН.

Деталі

За його словами, документ відкриває шлях до великих індустріальних проєктів, які дозволять посилити спроможності української ППО.

Також Меморандум передбачає збільшення постачання ракет і систем протиповітряної оборони втричі

- підкреслив Умєров.

Він зазначив, що важливо, що провідні світові оборонні компанії роблять крок назустріч Україні.

"Вільний світ – на нашому боці, і разом ми відкриваємо нові можливості для посилення оборони. Продовжуємо розвивати український ОПК та інтегрувати його в європейську екосистему", - резюмував глава Міноборони.

Нагадаємо

У лютому Німеччина передала черговий пакет військової допомоги. До нього увійшли дрони, самохідні артилерійські установки Zuzana 2, боєприпаси й ракети різних типів, а також інше озброєння та техніка.

Україна працює над максимальною самодостатністю щодо ППО07.03.25, 14:58 • 12208 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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