Постачання ракет і систем ППО збільшиться втричі: Україна підписала меморандум з німецьким виробником IRIS-T

Україна підписала меморандум про взаєморозуміння з німецьким виробником виробником систем протиповітряної оборони IRIS-T -компанією Diehl Defence. Про це у Facebook повідомив міністр оборони Рустем Умєров, інформує УНН.

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За його словами, документ відкриває шлях до великих індустріальних проєктів, які дозволять посилити спроможності української ППО.

Також Меморандум передбачає збільшення постачання ракет і систем протиповітряної оборони втричі - підкреслив Умєров.

Він зазначив, що важливо, що провідні світові оборонні компанії роблять крок назустріч Україні.

"Вільний світ – на нашому боці, і разом ми відкриваємо нові можливості для посилення оборони. Продовжуємо розвивати український ОПК та інтегрувати його в європейську екосистему", - резюмував глава Міноборони.

Нагадаємо

У лютому Німеччина передала черговий пакет військової допомоги. До нього увійшли дрони, самохідні артилерійські установки Zuzana 2, боєприпаси й ракети різних типів, а також інше озброєння та техніка.

Україна працює над максимальною самодостатністю щодо ППО