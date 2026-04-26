Посольство Украины заявило об агрессии против людей с украинскими флагами во время шествия по случаю Дня освобождения Италии

04:15 • 9444 просмотра
26 апреля - День чернобыльской трагедии: память о катастрофе и её последствиях
01:35 • 20378 просмотра
Трампа срочно эвакуировали с ужина корреспондентов из-за выстреловVideo
25 апреля, 15:40 • 30399 просмотра
В Днепре после 20-часовой атаки погибли 6 человек, ранены 47 - ОВА о последствияхPhoto
25 апреля, 11:44 • 37628 просмотра
Зеленский: Украина готова к переговорам в Азербайджане, если рф будет готова к дипломатии
25 апреля, 11:00 • 32338 просмотра
В Румынии поднимали истребители и обнаружили обломки дрона после атаки рф на Украину
25 апреля, 09:58 • 30777 просмотра
Мужчина, устроивший "массшутинг" в столице, систематически готовился к этому - следствие Video
Эксклюзив
25 апреля, 07:48 • 32272 просмотра
В Буче неизвестный устроил хаотичную стрельбу на улице, стрелка задержали - полицияVideo
Эксклюзив
24 апреля, 18:40 • 38449 просмотра
40 лет аварии на ЧАЭС: как зона отчуждения адаптируется к новым реалиям
24 апреля, 12:57 • 68995 просмотра
Украине удалось вернуть 193 воинов из российского плена - Зеленский
24 апреля, 10:47 • 58760 просмотра
ЕС открывает двери для старта переговоров с Украиной о вступлении, могут начаться уже в ближайшие недели - СМИ
Популярные новости
Европа готовится к затяжной войне в Украине, но не имеет стратегии ее прекращения - NYT25 апреля, 20:41 • 10637 просмотра
Двое мужчин погибли от дрона РФ на Сумщине25 апреля, 21:32 • 10028 просмотра
В Тамбовской области РФ звучат взрывы - СМИVideo25 апреля, 22:05 • 4138 просмотра
Трамп усилил условия получения грин-карт: под ударом антисемиты и сторонники Палестины - NYT25 апреля, 23:17 • 6674 просмотра
Дроны атаковали Ярославль - пылает один из крупнейших НПЗ в РФVideo00:30 • 20677 просмотра
публикации
26 апреля - День чернобыльской трагедии: память о катастрофе и её последствиях04:15 • 9444 просмотра
Топ-5 идей для быстрого ужина, когда нет времени готовить25 апреля, 17:58 • 24117 просмотра
США якобы рассматривают наказание союзников по НАТО - реально ли приостановить членство Испании и какие механизмы существуют24 апреля, 14:50 • 55937 просмотра
Социальная защита «чернобыльцев» в Украине: гарантии, льготы и вызовы современности24 апреля, 12:00 • 61459 просмотра
Уход за волосами в домашних условиях - лучшие советы для здоровых волос24 апреля, 10:49 • 64774 просмотра
Посольство Украины заявило об агрессии против людей с украинскими флагами во время шествия по случаю Дня освобождения Италии

Киев • УНН

 • 1326 просмотра

Посольство Украины в Италии заявило о случаях агрессии и дискриминации в отношении людей с украинскими флагами во время шествия ко Дню освобождения. В дипломатическом представительстве такие действия назвали неприемлемыми.

Посольство Украины в Италии заявило о случаях агрессии и дискриминации в отношении людей с украинскими флагами во время празднований 25 апреля, которые произошли во время шествия по случаю Дня освобождения Италии. Об этом сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что эпизоды агрессии и дискриминации в отношении людей с украинскими флагами являются "абсолютно неприемлемыми".

Украинский флаг сегодня является символом борьбы за свободу, независимость, демократию и человеческую жизнь - против жестокой войны россии, самой крупной со времен Второй мировой войны

- говорится в сообщении.

В дипломатическом представительстве поблагодарили итальянское правительство и всех итальянцев, которые поддерживают Украину и украинский народ в борьбе за жизнь и будущее.

"Насилие в отношении тех, кто выступает против ежедневных убийств невинных людей, депортации детей и попыток россии уничтожить независимое государство и его народ, вызывает глубокое возмущение и полное непонимание. Это не должно повториться", - резюмировали в посольстве.

15 апреля Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром обороны Италии Гвидо Крозетто, в ходе которой стороны обсудили развитие сотрудничества в оборонной сфере и возможные форматы партнерства.

Украина и Италия проработают детали Drone Deal – Зеленский встретился с Мелони

Вадим Хлюдзинский

