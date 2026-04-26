Посольство Украины заявило об агрессии против людей с украинскими флагами во время шествия по случаю Дня освобождения Италии

Посольство Украины в Италии заявило о случаях агрессии и дискриминации в отношении людей с украинскими флагами во время празднований 25 апреля, которые произошли во время шествия по случаю Дня освобождения Италии. Об этом сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что эпизоды агрессии и дискриминации в отношении людей с украинскими флагами являются "абсолютно неприемлемыми".

Украинский флаг сегодня является символом борьбы за свободу, независимость, демократию и человеческую жизнь - против жестокой войны россии, самой крупной со времен Второй мировой войны - говорится в сообщении.

В дипломатическом представительстве поблагодарили итальянское правительство и всех итальянцев, которые поддерживают Украину и украинский народ в борьбе за жизнь и будущее.

"Насилие в отношении тех, кто выступает против ежедневных убийств невинных людей, депортации детей и попыток россии уничтожить независимое государство и его народ, вызывает глубокое возмущение и полное непонимание. Это не должно повториться", - резюмировали в посольстве.



