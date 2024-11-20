Посольство США в Киеве завтра возобновит работу - Госдеп
Киев • УНН
Госдеп США объявил о возобновлении работы посольства в Киеве с завтрашнего дня. Дипучреждение было временно закрыто из-за возможной угрозы воздушной атаки.
Завтра, 21 ноября, посольство США в Киеве возобновит работу. Об этом сообщил представитель Госдепа США Мэтью Миллер во время пресс-брифинга, передает УНН.
Он отметил, что в США довольно серьезно отнеслись к информации о масштабной угрозе, а также подчеркнул, что вопрос безопасности персонала - очень важен.
«Мы ожидаем, что посольство США в Киеве вернется к полноценной работе завтра», - отметил Миллер.
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Соединенные Штаты и ряд других стран закрыли свои посольства в среду. Диппредставительство США предупредило о возможной воздушной атаке.