Все это только россии и помогает: Зеленский прокомментировал панические сообщения об "особой опасности"
Киев • УНН
Президент Украины призвал не поддаваться панике из-за сообщений о возможной атаке рф. Он отметил, что информационное нагнетание только помогает врагу, и призвал продолжать укреплять ПВО.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на панические сообщения о какой-то особой опасности и отметил, что это только россии же и помогает, передает УНН.
"Сегодня было много нервов и вопросов о какой-то особой опасности. Хотя сколько жестоких и подлых ударов россии мы уже прошли за это время. Всегда надо обращать внимание на воздушную тревогу. У нас такой сосед - сумасшедший. Сегодня, в 1001-й день полномасштабной войны, россия так же безумна, как и в 1000-й день, и 24 февраля. Информационное нагнетание, которое было сегодня, какие-то панические сообщения, которые пересылали, - все это только России же и помогает", - отметил Зеленский.
Он призвал украинцев беречь себя, помогать армии и заботиться, чтобы "никто не мог использовать ваши эмоции в своих собственных интересах".
"А мы продолжаем укреплять ПВО", - резюмировал Президент.
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