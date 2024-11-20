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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Все это только россии и помогает: Зеленский прокомментировал панические сообщения об "особой опасности"

Все это только россии и помогает: Зеленский прокомментировал панические сообщения об "особой опасности"

Киев  •  УНН

 • 6695 просмотра

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Президент Украины призвал не поддаваться панике из-за сообщений о возможной атаке рф. Он отметил, что информационное нагнетание только помогает врагу, и призвал продолжать укреплять ПВО.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на панические сообщения о какой-то особой опасности и отметил, что это только россии же и помогает, передает УНН.

"Сегодня было много нервов и вопросов о какой-то особой опасности. Хотя сколько жестоких и подлых ударов россии мы уже прошли за это время. Всегда надо обращать внимание на воздушную тревогу. У нас такой сосед - сумасшедший. Сегодня, в 1001-й день полномасштабной войны, россия так же безумна, как и в 1000-й день, и 24 февраля. Информационное нагнетание, которое было сегодня, какие-то панические сообщения, которые пересылали, - все это только России же и помогает", - отметил Зеленский. 

Он призвал украинцев беречь себя, помогать армии и заботиться, чтобы "никто не мог использовать ваши эмоции в своих собственных интересах".

"А мы продолжаем укреплять ПВО", - резюмировал Президент.

Посольство США в Киеве предупредило о "возможной мощной атаке"20 нояб. 2024, 06:46 • 15254 просмотра

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Соединенные Штаты и ряд других стран закрыли свои посольства в среду. Диппредставительство США предупредило о возможной воздушной атаке.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Войнаполитика
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