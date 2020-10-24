Посольство США в Беларуси рекомендовало американцам избегать протестов

“Такие события, как демонстрации, акции протеста или политические сборы, происходят ежедневно с 9 августа и могут продолжаться. Посольство напоминает гражданам США, большие сборы могут сформироваться в различных местах по всему Минску или в стране. Посольство призывает граждан США избегать публичных демонстраций, не забывать о своем окружении, а также то, что мирные сборы могут быстро стать конфронтационными и перерасти в насилие. Кроме того, эти меры могут привести к нарушению работы общественного транспорта, задержке движения и / или перекрытия улиц, а также усилению присутствия милиции вокруг митинга”, — говорится в заявлении.

Добавляется, что гражданам США рекомендуется рассмотреть варианты безопасных путешествий по Беларуси и за ее границу.

Как сообщал УНН, в Народном ультиматуме оппозиционерка Светлана Тихановская потребовала от президента Беларуси Александра Лукашенко уйти в отставку, прекратить насилие против участников акций протеста и освободить всех политзаключенных. Если эти требования не будут выполнены, то в Беларуси 26 октября “начнется национальная забастовка всех предприятий, блокирование всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах”.