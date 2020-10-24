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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 53849 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 78458 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 102321 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 120802 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 98656 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 100874 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103545 просмотра

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Посольство США в Беларуси рекомендовало американцам избегать протестов

Посольство США в Беларуси рекомендовало американцам избегать протестов

Киев  •  УНН

 • 11480 просмотра

КИЕВ. 24 октября. УНН. В Беларуси на фоне объявленного “народного ультиматума” с призывом к правительству удовлетворить определенные требования протестующих до 25 октября американцам рекомендуют избегать участия в протестах. Об этом говорится в заявлении Посольства США в Беларуси, передает УНН.

“Такие события, как демонстрации, акции протеста или политические сборы, происходят ежедневно с 9 августа и могут продолжаться. Посольство напоминает гражданам США, большие сборы могут сформироваться в различных местах по всему Минску или в стране. Посольство призывает граждан США избегать публичных демонстраций, не забывать о своем окружении, а также то, что мирные сборы могут быстро стать конфронтационными и перерасти в насилие. Кроме того, эти меры могут привести к нарушению работы общественного транспорта, задержке движения и / или перекрытия улиц, а также усилению присутствия милиции вокруг митинга”, — говорится в заявлении.

Добавляется, что гражданам США рекомендуется рассмотреть варианты безопасных путешествий по Беларуси и за ее границу.

Как сообщал УНН, в Народном ультиматуме оппозиционерка Светлана Тихановская потребовала от президента Беларуси Александра Лукашенко уйти в отставку, прекратить насилие против участников акций протеста и освободить всех политзаключенных. Если эти требования не будут выполнены, то в Беларуси 26 октября “начнется национальная забастовка всех предприятий, блокирование всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах”.

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