Посольство США в Білорусі рекомендувало американцям уникати протестів

“Такі події, як демонстрації, акції протесту чи політичні збори, відбуваються щодня з 9 серпня і можуть продовжуватися. Посольство нагадує громадянам США, що великі збори можуть сформуватися в різних місцях по всьому Мінську чи в країні. Посольство закликає громадян США уникати публічних демонстрацій, не забувати про своє оточення, а також те, що мирні збори можуть швидко стати конфронтаційними та перерости у насильство. Крім того, ці заходи можуть спричинити порушення роботи громадського транспорту, затримки руху та / або перекриття вулиць, а також посилення присутності міліції навколо мітингу”, — йдеться в заяві.

Додається, що громадянам США рекомендується розглянути варіанти безпечних подорожей у Білорусі та за її кордон.

Як повідомляв УНН, в Народному ультиматумі опозиціонерка Світлана Тіхановська зажадала від президента Білорусі Олександра Лукашенка піти у відставку, припинити насильство проти учасників акцій протесту і звільнити всіх політв’язнів. Якщо ці вимоги не будуть виконані, то у Білорусі 26 жовтня “почнеться національний страйк всіх підприємств, блокування всіх доріг, обвал продажів в державних магазинах”.