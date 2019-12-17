Посольство США о столкновениях под Радой: осуждаем насилие
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. Посольство США в Киеве отреагировало на столкновения под Верховной Радой отметив, что поддерживают мирные протесты, но против насилия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Посольство США в Украине.
"Соединенные Штаты поддерживают право на мирные протесты. Мы осуждаем насилие в отношении полиции и журналистов, которое произошло сегодня возле Верховной Рады", - сказано в сообщении.
Напомним, 17 декабря под Радой произошли беспорядки. В результате пострадало двое правоохранителей, их доставили в больницу.
Также сообщалось, что полицейские в столице демонтировали военные палатки в районе Верховной Рады, где проходит акция, и задержали наиболее активных ее участников.
Как ранее УНН сообщал, что митингующие под Верховной Радой Украины разобрали мостовую и разбили ею окна.
Кроме этого, в результате столкновений под Верховной Радой Украины на данный момент сообщается о 17 пострадавших правоохранителях и 26 задержанных правонарушителях. По данному факту в полиции открыли уголовное производство.