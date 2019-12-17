Посольство США про сутички під Радою: засуджуємо насильство
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Посольство США у Києві відреагувало на сутички під Верховною Радою зазначивши, що підтримують мирні протести, але проти насилля. Про це повідомляє УНН із посиланням на Посольство США в Україні.
“Сполучені Штати підтримують право на мирні протести. Ми засуджуємо насильство щодо поліції та журналістів, яке сталося сьогодні біля Верховної Ради”, — сказано у повідомленні.
Нагадаємо, 17 грудня під Радою сталися заворушення. У результаті постраждало двоє правоохоронців, їх доставили в лікарню.
Також повідомлялося, що поліцейські у столиці демонтували військові намети у районі Верховної Ради, де проходить акція, та затримали найбільш активних її учасників.
Як раніше повідомляв УНН, мітингувальники під Верховною Радою України розібрали бруківку та розбили нею вікна.
Окрім цього, внаслідок сутичок під Верховною Радою України на даний момент повідомляється про 17 постраждалих правоохоронців та 26 затриманих правопорушників. За цим фактом у поліції відкрили кримінальне провадження.